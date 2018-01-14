За сутки на Донбассе не было ни одного обстрела позиций ВС, - штаб АТО

На оккупированном Донбассе во второй половине прошедших суток, 13 января, начиная с 15.30 вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Вчера днем боевики впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемирия грубо нарушили минские договоренности и применили, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы против украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В целом, за минувшие сутки было зафиксировано 6 обстрелов укреплений ВСУ. При этом в одном случае украинские защитники были вынуждены открывать огонь. Отмечается, что в результате обстрелов боевиков погибших среди украинских военных нет, однако один защитник получил боевую травму.

«На Донецком направлении противник вел огонь из артиллерийской установки калибра 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов у Водяного, что на Приазовье. Возле Павлополя боевики совершили обстрел наших позиций из 120-мм минометов», — добавили в штабе АТО.

Тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД боевики применили в районе шахты Бутовка, а 82-мм минометы и стрелковое оружие — неподалеку Каменки. Также под огонь незаконных вооруженных формирований (НВФ) попали украинские бойцы возле Верхнеторецка.

Напомним, за прошедшие сутки боевики десять раз нарушили перемирие: два бойца ВСУ получили ранения.