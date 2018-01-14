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Пожарные и медики оказывают помощь пострадавшим

Пожар в португальском развлекательном центре: десятки погибших и пострадавших

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

14.01.2018 9:36 472

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Поздно вечером 13 января в одном из развлекательных центров города Тондела на севере Португалии произошел пожар. Как сообщает телеканал Euronews, погибли по меньшей мере восемь человек.

По данным португальского телеканала Tgcom24, в результате пожара пострадали 50 человек.

В развлекательном центре вечером 13 января проходил карточный турнир. В момент пожара в здании находились 70 человек.

«Возгорание произошло из-за взрыва печи, после этого сразу же началась паника. Многие получили серьезные травмы при попытке покинуть здание. Десятки человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии», — заявил мэр Тонделы Хосе Антониу Гомеш.

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