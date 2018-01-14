Пожар в португальском развлекательном центре: десятки погибших и пострадавших
Поздно вечером 13 января в одном из развлекательных центров города Тондела на севере Португалии произошел пожар. Как сообщает телеканал Euronews, погибли по меньшей мере восемь человек.
По данным португальского телеканала Tgcom24, в результате пожара пострадали 50 человек.
В развлекательном центре вечером 13 января проходил карточный турнир. В момент пожара в здании находились 70 человек.
«Возгорание произошло из-за взрыва печи, после этого сразу же началась паника. Многие получили серьезные травмы при попытке покинуть здание. Десятки человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии», — заявил мэр Тонделы Хосе Антониу Гомеш.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”