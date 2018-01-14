﻿

USD 28.54
RSS
В России прогремел взрыв в жилом доме, есть погибшие (видео)

В России прогремел взрыв в жилом доме, есть погибшие (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

14.01.2018 9:41 421

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В субботу, 13 января, в одной из квартир города Подольск Московской области России при взрыве гранаты погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Погибшими оказались женщина-хозяйка квартиры и ее сожитель.

«Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105, ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее в Запорожье в общежитии взорвалась боевая граната, есть погибшие.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии