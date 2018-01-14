В России прогремел взрыв в жилом доме, есть погибшие (видео)

В субботу, 13 января, в одной из квартир города Подольск Московской области России при взрыве гранаты погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Погибшими оказались женщина-хозяйка квартиры и ее сожитель.

«Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105, ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее в Запорожье в общежитии взорвалась боевая граната, есть погибшие.