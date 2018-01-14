Как гавайцев напугали корейской ракетой

В субботу, 13 января, жители Гавайских островов получили на свои мобильные телефоны сообщение следующего содержания: «Чрезвычайная ситуация. Угроза удара баллистической ракеты. Срочно ищите ближайшее убежище. Это не учебная тревога». Соответствующее предупреждение было также передано по местному радио и телевидению.

В течение получаса в штате царила паника. Люди действительно пытались найти бомбоубежища. На Гавайях очень серьезно относятся к угрозе ракетного удара, который может нанести КНДР. В декабре 2017 года местная газета Honolulu Star-Advertiser написала, что ракета, запущенная из Северной Кореи, может долететь до Гавайев за 20 минут.

Это же издание теперь сообщает, что предупреждение о ракетной атаке гавайцы получили в 08.07 по местному времени. Опровержение в Twitter появилось только спустя 18 минут. Оно гласило: «Угрозы ракетного удара по Гавайям НЕТ».

СМС с таким же текстом поступили на мобильные телефоны через 38 минут!

Губернатор штата Дэвид Айдж принес извинения жителям Гавайев. Он сообщил, что некий сотрудник управления по чрезвычайным ситуациям «случайно нажал не ту кнопку» в ходе плановой проверки работоспособности системы оповещения. Айдж добавил, что данная система проверяется трижды в сутки.

Губернатор обещал принять меры, чтобы избежать подобных ошибок в будущем, а также провести тщательное расследование инцидента.