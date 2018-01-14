"Трамп гонялся за мной в белых облегающих трусах" - подробности порноскандала в США

Несмотря на опровержение сообщений о том, что в 2006 году Дональд Трамп изменил жене с порнозвездой Сторми Дэниелс, западные СМИ продолжают изучать эту неприятную для 45-го президента США историю.

В субботу, 13 января, бывшая подруга Стефани Клиффорд (настоящее имя Сторми Дэниелс) заявила журналистам, что в июле 2006 года они были вместе на озере Тахо и жили в одном отеле. Алана Эванс, тоже порноактриса, утверждает, что Трамп действительно провел ночь в номере Сторми!

Алана Эванс

Напомним, на тот момент Дональд был женат на Мелании уже год. И она родила ему сына Бэррона20 марта 2006 года. Супруга все свое время посвящала младенцу, а Трамп вел привычный для себя образ жизни — колесил по стране, играл в гольф, участвовал в телешоу. В Неваду он прилетел на престижный профессиональный турнир по гольфу в качестве зрителя.

Сторми и Алана проживали в июле 2006 года в одном отеле на озере Тахо, что подтверждает книга записей постояльцев.

Эванс утверждает, что в один из дней Клиффорд подцепила там Трампа. «Сторми сказала мне, что она познакомилась с Дональдом Трампом. Она пошла посмотреть турнир по гольфу и увидела его там. Также она сказала, что намерена провести вечер и всю ночь, если получится, с Трампом. И пригласила меня присоединиться к ним», — рассказывает Алана.

Эванс отказалась от приглашения. «Во-первых, мне не нравится секс втроем. Во-вторых, я побаиваюсь таких влиятельных мужчин как Трамп. Знакомство с ними обычно приносит потом одни неприятности», — объясняет свое решение порноактриса.

Однако Дэниелс от подруги так просто не отстала. «В тот вечер Сторми звонила мне на мобильный четыре или пять раз. Во время двух последних звонков она была уже точно с Дональдом. Я отчетливо слышала его голос. Более того, он все время кричал в телефон: «Да ладно тебе, Алана! Давай повеселимся! Иди к нам! Будет весело!». А во время последнего разговора Трамп четко произнес: «Мы ждем тебя, приходи на нашу вечеринку!» — утверждает Эванс.

Сторми Дэниелс

Однако она так и не пошла к своей подруге в номер. Чтобы Сторми и Дональд ей больше не звонили, временно поставили Дэниелс в «черный» список у себя в телефоне.

«На следующее утро мы встретились со Сторми за завтраком. Я извинилась, что не пришла. Она явно была в хорошем настроении и тут же стала рассказывать мне, что было ночью. „Трамп бегал за мной по номеру в своих белых обтягивающих трусах! Представляешь? А потом он предложил мне ключи от нескольких квартир во Флориде. Они находятся в жилых комплексах, которые он построил…“ После этого я перебила Сторми. Сказала: „Слушай, мне вовсе не нужно все это знать! Рада, что у тебя была хорошая ночь“. На этом наш разговор о Трампе завершился. Больше мы никогда об этом случае не вспоминали», — заявила Алана Эванс.

После публикации ее рассказа, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн, который, как утверждает Wall Street Journal, в 2016 году заплатил Стефани Клиффорд 130 тысяч долларов за молчание, сделал еще одно официальное заявление. В этот раз юрист, который больше на Трампа не работает, подчеркнул, что он никогда не опровергал факт знакомства своего бывшего клиента с женщиной по имени Стефани Клиффорд. Однако он настаивает на том, что у Дональда Трампа и этой дамы никогда не было сексуальных контактов.

Майкл Коэн

Вынужден был реагировать на скандал и Белый дом. Представитель администрации президента США заявил: «Все это старые, вытащенные из мусорной корзины слухи, которые уже публиковались ранее и были решительны опровергнуты еще до президентских выборов».

Известно, что Сторми Дэниелс в период президентской гонки 2016 года вела переговоры с популярным в США телешоу Good Morning America, однако ее так и не пригласили.

Кроме того, сообщается, что некий посредник популярного издания National Enquirer купил у бывшей модели журнала Playboy права на публикацию ее истории за 150 тысяч долларов. Сделка была заключена за три месяца до президентских выборов. Публикация так и не появилась. Есть предположение, что National Enquirer действовал по просьбе команды Трампа. И цель сделки заключалась в том, чтобы «похоронить эту грязную историю».

Масла в огонь порноскандала подлил автор нашумевшей книги «Огонь и ярость: В коридорах Белого дома Трампа» Майкл Вулф. Журналист напомнил, что в этом скандальном бестселлере передано содержание нескольких его бесед с бывшим политическим советником Трампа Стивом Бэнноном.

Стив Бэннон

И там есть одно заявление Бэннона, истинный смысл которого становится понятен только сейчас. Стив, который очень зол на президента, заявил, что в ходе президентской кампании 2016 года Стефани Клиффорд была далеко не единственной женщиной, получившей деньги от адвокатов Дональда за молчание.

«У нас в команде был такой юрист — Касовиц. Это парень знает Трампа уже 25 лет. И Касовиц вытаскивал его из разных неприятностей все это время. Подключившись к нашей команде, Касовиц узнал о проблеме — есть сотня женщин. Что с ними делать, чтобы они молчали? Касовиц позаботился о каждой из них», — заявил Бэннон.