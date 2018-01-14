На Волыни сожгли машину дочери судьи (фото)
В ночь на субботу, 13 января, в селе Змеинец Волынской области сожгли автомобиль дочери заместителя председателя Волынского окружного административного суда Виктора Мачульського.
Об этом сообщает «Волинь24».
«Поджог, потому что облили чем-то. Говорят, нашли факел или коктейль Молотова», — говорят соседи.
В управлении ГСЧС в Волынской области подтвердили факт пожара в селе Змеинец.
«В 01:50 поступило сообщение от жителей села Змеинец о пожаре в одном из хозяйств села. На место выехали по одному отделению из 2 ближайших пожарных частей города Луцка», — говорится в ведомстве.
Автомобилем, который загорелся, оказался внедорожник Mitsubishi. Отмечается, что огонь перекинулся на расположенную рядом летнюю кухню.
Напомним, ранее 12 января, полиция острова Гернси, расположенного у побережья Нормандии рядом с проливом Ла-Манш, обратилась к общественности за помощью в расследовании дела о предполагаемом жестоком убийстве 33-летнего Микуса Альпса.
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