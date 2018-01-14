Умер известный украинский журналист
В ночь на воскресенье, 14 января, умер журналист телеканала Эспрессо Дмитрий Гомон.
Об этом сообщила его жена Татьяна в Facebook.
Мужчина страдал от онкологической болезни.
«Он до последнего момента был в полном уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Благодарны всем за возможность провести последние две недели наедине в замечательной стране, гулять, разговаривать. Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле предоставило силы и веры. Мы все надеялись и я ни на миг ни о чем не жалею», — написала Гомон в соцсети.
Напомним, пару месяцев назад у Дмитрия Гомона обнаружили рак печени с метастазами в брюшной полости и легких.
Напомним, в США на 87-м году жизни умер известный британский художник-постановщик, двукратный обладатель премии «Оскар» Теренс Марш.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”