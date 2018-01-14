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Умер известный украинский журналист

Умер известный украинский журналист

Инф. «ФАКТОВ»

14.01.2018 13:22 911

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В ночь на воскресенье, 14 января, умер журналист телеканала Эспрессо Дмитрий Гомон.

Об этом сообщила его жена Татьяна в Facebook.

Мужчина страдал от онкологической болезни.

«Он до последнего момента был в полном уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Благодарны всем за возможность провести последние две недели наедине в замечательной стране, гулять, разговаривать. Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле предоставило силы и веры. Мы все надеялись и я ни на миг ни о чем не жалею», — написала Гомон в соцсети.

Напомним, пару месяцев назад у Дмитрия Гомона обнаружили рак печени с метастазами в брюшной полости и легких.

Напомним, в США на 87-м году жизни умер известный британский художник-постановщик, двукратный обладатель премии «Оскар» Теренс Марш.

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