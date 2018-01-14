В известном детском питании обнаружили сальмонеллез

Знаменитая компания Lactalis отзывает более 12 000 000 пачек сухого молока.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на DW.

Это произошло после того как в молочных продуктах компании для детей выявили возбудителей сальмонеллеза.

В воскресенье, 14 января, стало известно о намерении руководства французской компании отозвать с рынка в целом более 12 000 000 пачек молочных смесей в 83 странах мира, передают французские СМИ.

Отзывать будут все партии сухого молока, произведенные на расположенном в Краоне на западе Франции заводе, независимо от даты выпуска.

В интервью еженедельнику Journal du Dimanche генеральный директор Lactalis Эммануэль Бенье также пообещал компенсации семьям, пострадавшим от последствий потребления детьми зараженной возбудителями сальмонеллеза продукции компании.

Тем временем стало известно о, как минимум, 35 случаях заражения детей опасными бактериями только во Франции, передает информагентство AFP. Среди пострадавших от некачественного детского питания много младенцев в возрасте до шести месяцев. По меньшей мере один случай зарегистрирован в Испании. Еще один случай заболевания пока расследуется в Греции. Уже сейчас против компании потребители подали десятки исков.

Это, к сожалению, не первый случай, когда маленькие дети становятся жертвами отравления молочными смесями. В 2008 году шесть малышей умерли, около 300 тысяч детей в разных странах заболели, отравившись молочными смесями китайского производства, в которых был потом обнаружен меламин.