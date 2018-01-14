Давид Черкасский: «Мультфильм «Снежная королева» Льва Атаманова – шедевр мировой анимации!»

На улице — волшебная зима. Морозец, за окном кружатся снежинки. А это значит — самое время еще раз пересмотреть с детьми старый добрый мультфильм «Снежная королева», созданный режиссером Львом Атамановым.

Картина была отмечена престижными наградами на международных фестивалях в Каннах, Венеции, Риме, Лондоне и переозвучена на многие языки мира. Причем, в озвучивании ролей участвовали мировые кинозвезды. В французской версии голосом Снежной королевы говорит Катрин Денев, а во второй по счету американской версии (1998 года) — Кирстен Данст.

- В мире было много попыток создать мультфильмы по этой сказке Андерсена, но превзойти режиссера Атаманова и его команду за шестьдесят лет никто не смог, — сказал «ФАКТАМ» известный украинский режиссер анимационного кино Давид Черкасский.-- Это лучший мультфильм на данную тему в мире, шедевр мировой анимации! Рисовали его Леонид Шварцман и Александр Винокуров. К сожалению, Винокурова лично я не знал, а с Леонидом Ароновичем хорошо знаком. Он — гениальный художник, очень добрый и умный человек. Сейчас ему 97 лет, и он продолжает работать. Дай Бог ему здоровья!

«ФАКТАМ» удалось пообщаться с Леонидом Шварцманом. В эксклюзивном интервью он рассказал малоизвестные факты о том, как создавался мультфильм: «Трудились мы полтора года. Действие сказки происходит в Датском королевстве. Увы, поехать в Копенгаген мы не могли — добиться командировки в капиталистическую страну было очень трудно. Поэтому отправились изучать уклад жизни и особенности архитектуры в Прибалтику, которая в культурном отношении была близка к Европе. Работали в Риге, Таллине, Тарту. Больше всего почерпнули в Таллине. Мы там жили довольно долго. Много фотографировали, рисовали с натуры, беседовали с местными жителями…».

Прочесть интервью с Леонидом Шварцманом скоро можно будет в газете, а на сайте — еще и посмотреть потрясающий американский трейлер мультфильма (1959 года), где видно, как его представляли зарубежным зрителям.

Фото

Кай и Герда — любимые герои сказки «Снежная королева» нарисованы Леонидом Шварцманом