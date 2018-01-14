В Николаеве полицейский Toyota Prius врезался в седельный тягач. Двое патрульных в больнице (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 14 января, на улице Авангардной. В стоящий седельный тягач врезался Toyota Prius патрульных полицейских. Легковой автомобиль правым «боком въехал» в колесо грузовика. Двоих патрульных с места происшествия забрала скорая помощь с подозрением на сотрясение мозга.

В управлении патрульной полиции Николаева признают, что причиной аварии стало то, что водитель патрульной машины не справился с управлением.

А накануне в Вознесенском районе ЧП произошло во время совместного рейда патрульной полиции с работниками «Укртрасбезопасности».

Как сообщил «ФАКТАМ» сотрудник Управления патрульной полиции Николаева Виталий Душко, во время технической остановки в районе села Прибужаны возле служебного автомобиля управления «Укртрансбезопасности» «Hyundai Sonata» остановился автомобиль ВАЗ-2115, пассажирка которого из открытого окна швырнула два камня, которыми разбила боковое стекло и повредила крыло служебной машины. После этого водитель автомобиля ВАЗ нажал на газ и пытался скрыться. Подоспевшие патрульные начали преследование беглеца.

Водитель «жигулей» во время преследования создавал многочисленные аварийные ситуации, не давая совершить обгон своего авто и пытался столкнуть патрульных с проезжей части. Въехав на территорию автовокзала в Вознесенске, водитель остановил машину и попытался сбежать. Но был задержан сотрудниками патрульной полиции. Во время задержания он начал нецензурно ругаться, кричал, что он депутат, и уже завтра «все полицейские будут уволены».

Выяснилось, что это действительно депутат Вознесенского городского совета. А камни по машине «Укртрансбезопасности» бросали в отместку за недавно составленный протокол о нарушении правил дорожного движения.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Вознесенского отдела полиции для дальнейших разбирательств по делу. Открыто уголовное производство.