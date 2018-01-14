В Старый Новый год по Николаеву ездит «рождественский троллейбус» (ФОТО)
Троллейбусный транспорт в Николаеве уже не первый раз становится объектом необычных мероприятий. Например, в прошлом день году в День города Николаева прошел «парад троллейбусов», на котором по центру Николаева проехались троллейбусы всех поколений. А сегодня, 14 января, пассажиры маршрута № 2 были удивлены колядками и щедривками, с которыми в троллейбус наведывались участники городских творческих коллективов «Співоче перевеслечко» и «Дарунок неба».
Как сообщает николаевское издание «Niklife», в троллейбусе прехалась и глава Николаевского облсоета Виктория Москаленко, которая вручила калачи детям — участникам вертепа.
Пассажиры явно не ожидали увидеть и услышать рождественский хор в троллейбусе, но их песни уж точно заставили улыбаться каждого.
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