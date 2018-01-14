Киевское «Динамо» начало сбор в Испании без двух ведущих форвардов

В воскресенье, 14 января, киевское «Динамо» из аэропорта «Борисполь» улетело на первый в новом году тренировочный сбор. После четырех с половиной часов лету до Малаги, переезда в Марбелью и размещения вотеле The Westin La Quinta Golf Resort & Spa «бело-синие» провели первую тренировку.

Во время работы в Марбелье главный тренер команды Александр Хацкевич сможет рассчитывать на 31 футболиста. Среди них новички команды словенец Вербич, перешедший из «Копенгагена», бывший игрок чешской «Славии» Ротань (самый возрастной новичок в истории «Динамо»!). Шабанов из «Олимпика», а также вернуввшиеся после аренды Хлебас (минское «Динамо») и Калитвинцев («Заря»). Компанию более опытным игрокам на Пиренеях составит молодежь — Маханьков, Миколенко, Попов, Алибеков, Смирный, Русин.

Полностью список футболистов, приступивших к подготовке на Пиренеях, выглядит так: вратари — Бущан, Коваль, Рудько, Маханьков; защитники — Шабанов, Пантич, Морозюк, Пиварич, Бурда, Хачериди, Миколенко, Кадар, Кендзера, Попов; полузащитники -- Ротань, Вербич, Шепелев, Цыганков, Сидорчук, Гармаш, Гусев, Гонсалес, Буяльский, Шапаренко, Алибеков, Смирный, Калитвинцев; нападающие -- Мораес, Беседин, Русин, Хлебас.

К сожалению, из-за проблем со здоровьем вынужден пропустить первый сбор конголезский форвард Дьемерси Мбокани. Не оказалось в составе делегации еще одного нападающего — Артема Кравца, который, по неофициальной информации, близок к переходу в турецкий «Кайсериспор». Может отправиться в аренду также не полетевший в Марбелью белорусский полузащитник Никита Корзун.

Кроме того, на первом этапе подготовки, как сообщает dynamomania.com, игрок средней линии Виктор Цыганков, перенесший перед новым годом операцию на паховых кольцах, будет тренироваться по индивидуальной программе. Как и восстанавливающийся после тяжелой травмы капитан команды Сергей Сидорчук.

Напомню, что на первом сборе у «Динамо» запланированы пять товарищеских матчей: 19 января — со швейцарским «Санкт-Галленом», 20-го — с норвежским «Хаугесундом», 23-го — с австрийским «Штурмом», 26-го — с хорватским «Осиеком» и 27-го — с болгарским ЦСКА. Все поединки будут транслироваться в прямом эфире на клубном канале в YouTube.