﻿

USD 28.54
RSS
Флаги Украины и Литвы

Литва на телемарафоне собрала деньги для помощи украинскому Донбассу

Инф. «ФАКТОВ»

15.01.2018 7:18 54

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Литве на государственном телеканале LRT состоялся второй благотворительный телевизионный марафон в поддержку Украины «Вместе к победе», в ходе которого было собрано 80 тыс. евро. Средства будут переданы в качестве гуманитарной помощи для восточных регионов Украины, пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщил пресс-центр МИД Украины.

Организаторами марафона выступили международная волонтерская организация Blue/Yellow и Литовское национальное радио и телевидение.

Участие в телемарафоне приняли украинские военнослужащие и волонтеры, дети из восточных регионов Украины, которые учатся в Вильнюсском доме литовцев, аккредитованные в Литве главы дипломатических миссий Грузии, Латвии и Эстонии, и др.

С приветственными видеообращениями к участникам телемарафона обратились президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Кроме того, посол Украины в Литве Владимир Яценковский зачитал участникам приветственное письмо от Президента Украины Петра Порошенко со словами глубокой благодарности Литовской Республике за твердую и активную поддержку Украины в ее борьбе с внешней агрессией, а также поздравлениями братскому литовскому народу по случаю празднования 100-летия восстановления Литовской государственности.

29 ноября правительство Литовской Республики приняло решение о бесплатной передаче Минобороны Украины вооружения и боеприпасов почти на 2 млн евро. В Минобороны Украины тогда сообщили, что будет передано вооружение, которое использовалось литовскими военными до его замены на соответствующее стандартам НАТО.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии