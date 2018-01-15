Литва на телемарафоне собрала деньги для помощи украинскому Донбассу

В Литве на государственном телеканале LRT состоялся второй благотворительный телевизионный марафон в поддержку Украины «Вместе к победе», в ходе которого было собрано 80 тыс. евро. Средства будут переданы в качестве гуманитарной помощи для восточных регионов Украины, пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщил пресс-центр МИД Украины.

Организаторами марафона выступили международная волонтерская организация Blue/Yellow и Литовское национальное радио и телевидение.

Участие в телемарафоне приняли украинские военнослужащие и волонтеры, дети из восточных регионов Украины, которые учатся в Вильнюсском доме литовцев, аккредитованные в Литве главы дипломатических миссий Грузии, Латвии и Эстонии, и др.

С приветственными видеообращениями к участникам телемарафона обратились президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Кроме того, посол Украины в Литве Владимир Яценковский зачитал участникам приветственное письмо от Президента Украины Петра Порошенко со словами глубокой благодарности Литовской Республике за твердую и активную поддержку Украины в ее борьбе с внешней агрессией, а также поздравлениями братскому литовскому народу по случаю празднования 100-летия восстановления Литовской государственности.

29 ноября правительство Литовской Республики приняло решение о бесплатной передаче Минобороны Украины вооружения и боеприпасов почти на 2 млн евро. В Минобороны Украины тогда сообщили, что будет передано вооружение, которое использовалось литовскими военными до его замены на соответствующее стандартам НАТО.

