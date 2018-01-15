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Боец АТО

В зоне АТО ранены двое украинских бойцов, боевики применяли пулеметы и гранатометы

Инф. «ФАКТОВ»

15.01.2018 7:35 55

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За минувшие сутки в зоне проведения АТО было зафиксировано шесть обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранение. Об этом Пресс-центр Штаба АТО сообщает в Facebook.

На Луганском направлении враг из минометов разных калибров и вооружения БМП вел огонь по позициям ВСУ на подступах к Новолуганскому. Тем временем обстрелам из гранатометов подверглись наши укрепления у населенных пунктов Гладосово, Луганское и Троицкое.

На Донецком направлении, еще в светлое время суток, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также, уже в районе Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер.

Кроме того, было зафиксировано присутствие российского вооружения на Донбассе — подразделение ПВО сбило БПЛА российского производства типа «Орлан-10». С начала перемирия это уже третий сбитый беспилотник этого типа.

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