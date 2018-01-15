ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.15 января 2018

При жизни знаменитого теперь и весьма почитаемого коллекционерами итальянского художника Амадео Модильяни была проведена всего одна выставка его работ. И тогда из 32 полотен и набросков продано на ней было всего два рисунка. И если бы не преклонявшийся перед талантом Модильяни польский поэт Леопольд Зборовский, всячески пытавшийся помочь очень больному художнику хоть как-то заработать на жизнь в огромном и безразличном ко всем Париже, не было бы и этой выставки, проведенной, кстати, ровно сто лет назад.

Сейчас, когда в Генуе разгорелся громкий скандал, связанный с картинами Модильяни, о художнике заговорили с новой силой. Его называют гениальным и вечно модным. Его картины на аукционах продают за миллионы долларов. На выставки его работ съезжаются мировые знаменитости первой величины. А при жизни он был никому не нужен. Кроме, разве что сердобольной мамы и старшей сестры, вечно его опекавших. В сырых парижских подвалах, где ему удавалось снимать угол, страдающий болезнью легких Амадео работал, как проклятый, умудряясь рисовать до 150 эскизов в день. И практически ничего не мог продать. Потому что многих раздражал его стиль — длинные шеи героев и героинь, нечетко прописанные глаза, большие шляпы…

Правда, были исключения. Анна Ахматова, с которой он долгое время дружил, называла его творчество гениальным и утверждала, что его ждет большое будущее. Так оно, собственно, и произошло. Только уже после его трагической смерти в одной из парижских больниц. И после смерти его молодой беременной жены, выбросившейся от горя из окна и оставившей сиротой их совсем еще маленькую дочку… Вот и сейчас скандалы преследуют даже память великого художника. Итальянская полиция, обнаруживая подделку 20 картин Модильяни на выставке в Генуе, приняла решение поддельные произведения… уничтожить. В строгом соответствии с законами Итальянской Республики.

В нашей фарфоровой коллекции есть несколько прекрасных композиций, созданных по мотивам произведений Амадео Модильяни. Одну из них я предложил сегодня вашему вниманию. Она, на мой взгляд, просто восхитительна. Любуйтесь на здоровье.

Кстати, здоровья, счастья и прочих простых человеческих благ хочется пожелать и всем сегодняшним именинникам. Как всегда, искренне ваш,

Александр ШВЕЦ

ДАМА С ЦВЕТКОМ

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 2009 — 2016

Скульптор: Marco Antonio Noguerón

Размер: 50×25 cm

Лимитированная серия 2500 изделий

