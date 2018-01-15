Миллиарды Януковича могут достаться офшорным фирмам, - Горбатюк

Руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры (ГПУ) Сергей Горбатюк на исключает возможности того, что после обнародования засекреченного решения Краматорского суда о спецконфискации 1,5 млрд долларов окружения Януковича офшорные фирмы могут отсудить конфискованные деньги. Об этом Горбатюк заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, эти компании вполне могут подать соответствующие иски в европейские суды.

«Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом, и которые могут быть так называемыми добросовестными приобретателями, действительно они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться», — сказал Горбатюк.

При этом он пояснил, что право открывать какие-либо производства относительно обнародования Al Jazeera засекреченного текста приговора Краматорского суда о спецконфискации средств экс-президента прокуратура с созданием Государственного бюро расследований уже не может, поэтому этим делом может заниматься Национальная полиция или Служба безопасности Украины (СБУ).

10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, имеющий статус засекреченного. Также в эфире телеканала прозвучало мнение о том, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $ 1,5 млрд, попавших под спецконфискацию.

Напомним, в Генпрокуратуре констатировали, что из более чем 30 миллиардов гривен так называемых «денег Януковича», возвращенных в бюджет в результате спецконфискации, в 2017 году было освоено лишь пять миллиардов гривен.