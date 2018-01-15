В Багдаде в результате теракта погибло не менее 30 человек
В столице Ирака Багдаде почти одновременно прогремели два взрыва. Смертники совершили самоподрыв на одной из центральных площадей рядом с группой строителей. Погибли по меньшей мере 30 человек. Около 90 ранены.
13 января в результате теракта в Багдаде восемь человек погибли и 10 были ранены.
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