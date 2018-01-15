В Перми совершено вооруженное нападение на школу

В понедельник, 15 января, неизвестные совершили вооруженное нападение на школу в Перми (РФ). По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, восемь учеников и учительница получили ножевые ранения.

Пресс-служба городской администрации распространила следующее официальное заявление:

«В школе номер 127 Мотовилихинского района Перми двумя людьми в масках было совершено нападение на учащихся во время учебной смены. По предварительной информации, восемь пострадавших, всем оказывается необходимая помощь. Создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Максим Решетников».

Как сообщает Министерство здравоохранения Пермского края, двое пострадавших — учительница и 16-летний подросток — были ранены в шею и находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время их оперируют в городской клинической больнице № 4.

Остальные пострадавшие получили незначительные поверхностные травмы. Их направили на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу.

Несколько учеников спаслись, убежав из школы в расположенный неподалеку торговый центр. Им оказана помощь психиатра.