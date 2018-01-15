Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились

По сообщениям западных СМИ американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт тайно поженились в Австралии. 25-летняя Майли и 28-летний Лиам, о будущей свадьбе которых давно судачили в прессе, появились на публике с одинаковыми золотыми кольцами.

Отношения дочери известного кантри исполнителя Билли Рэя Сайруса со звездой фильмов «Паранойя» и «Голодные игры» начались летом 2009 года — после того, как они познакомилась на съемках фильма «Последняя песня». 31 мая 2012 года влюбленные объявили о помолвке. Однако в сентябре 2013 помолвка была расторгнута.

После разрыва с Хемсвортом Майли встречалась с сыном Арнольда Шварценеггера Патриком, а потом, объявив о своей бисексуальности, с американской моделью Стеллой Максвелл.

Осенью 2015 Лиам и Майли возобновили отношения. В октябре 2016-го Сайрус подтвердила, что они помолвлены снова.