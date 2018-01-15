22-летняя тернополянка родила тройню

Надежда Иващук из Тернополя родила трех девочек. София, Анна и Анастасия появились на свет на шесть недель раньше срока, что, впрочем, для тройняшек считается нормой. Малышки чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. Их мама до сих пор не может поверить своему счастью.

— Когда я забеременела и пошла на первое УЗИ, у меня была угроза срыва, — рассказывает «ФАКТАМ» 22-летняя Надежда Иващук. - Очень боялась потерять малыша (как я думала, одного), поэтому, как могла, берегла себя. Через две недели пришла на повторное УЗИ, и тут меня огорошили: у вас будет тройня! Сначала не могла поверить, ведь ни у меня, ни у моего супруга Олега в роду не было ни двойняшек, ни тем более тройняшек. Позвонила мужу, обрадовала. Олег секунду помолчал, потом сказал: «Приезжай, дома поговорим». Не поверил! Моя мама тоже думала, что это шутка, пока я не показала ей протокол УЗИ. А мужа даже протокол не убедил: он считал, что это все ошибка, что так не бывает. Предлагал пойти в другую клинику и обследоваться еще раз.

Беременность протекала нормально. Я догадывалась, что ношу под сердцем именно девочек, потому что меня больше тянуло на сладкое, чем на соленое. На последних сроках стало тяжело носить большой живот. Появились отеки, стало повышаться давление. На 34-й неделе беременности начались схватки, и врачи забрали меня в операционную.

Тройняшки появились на свет путем кесарева сечения. Первая девочка родилась с весом 1,810 кг, вторая — 1,540 кг и третья — 1,820 кг. Из — за того, что малышки были недоношенными и с маленьким весом, их поместили в отделение интенсивной терапии.

- После рождения у девочек были небольшие проблемы с дыханием, — рассказывает заведующая отделением интенсивной терапии тернопольского областного перинатального центра «Мать и ребенок» Неля Скубенко. — Двум малышкам, появившимся на свет последними, мы помогли сделать первый вдох. Сейчас они все уже в полном порядке. Дышат сами, прекрасно едят — даже не выдерживают трехчасовой перерыв между кормлениями и требуют все большие порции. Мы за них очень рады.

Что касается родителей Софии, Анны и Анастасии, то у них одновременно с тройной радостью появились и втрое больше забот — как прокормить и обеспечить малышек.

— Коляска для тройни уже есть — подарили коллеги мужа, спасибо им большое, — говорит Надежда Иващук. - Кроватка у нас пока только одна, детки в ней помещаются поперек. С ужасом думаю, что совсем скоро, когда они подрастут, придется докупать еще две кроватки. Пугают меня не столько траты (хотя на одежду и памперсы уходит очень много денег), сколько теснота. У нас маленькая однокомнатная квартира. Даже одна детская кроватка серьезно уменьшила пространство, но если их поставить три, в комнате попросту не останется даже узенького прохода.

Возможности расширить квартиру у нас нет. Муж работает продавцом-консультантом, я еще учусь — в феврале буду защищать диплом. Что касается принятой во многих городах традиции дарить квартиру за рождение тройни — это, похоже, не наш случай. Местные власти не то что квартиру, даже памперсов нам не привезли. Вообще не поздравили с рождением тройни. Мой муж ходил в городскую администрацию, поднимал этот вопрос — ему вручили список документов, необходимых, чтобы стать на квартирную очередь. Конечно, такое отношение неприятно, но мы не унываем. Главная наша забота — чтобы детки были здоровы счастливы. Потихоньку привыкаем к новому статусу. Первые дни муж даже боялся взять дочек на руки, такие они были хрупкие и маленькие, теперь вроде пообвыкся. Спасибо моей маме — она очень много помогает. А я, глядя на дочек, вспоминаю, как когда-то думала: вот бы родить сразу двоих детей: один раз «острелялась», отмучилась — и все. Но то, что у меня будет не двое, а сразу трое детей, конечно, и представить себе не могла!

Ранее fakty.ua сообщали о рождении тройни в семье жителей Запорожья.