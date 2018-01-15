Прекратило существование популярное украинское телешоу

Канал СТБ останавливает производство национального талант-шоу «Україна має талант». Девятый сезон проекта, финал которого состоялся 27 мая 2017 года, стал завершающим в истории канала.

Первый сезон «Україна має талант» — адаптации популярного американского шоу America’s Got Talent СТБ запустил в 2009 году. Новый проект быстро завоевал популярность, получив многочисленные профессиональные награды.

— «Україна має талант» — целая эпоха в истории СТБ, которой мы невероятно гордимся, — сказал руководитель канала СТБ Владимир Бородянский. - За 9 лет проект открыл огромное количество талантов; за успешной карьерой многих из них мы с радостью сегодня наблюдаем. Все это стало возможным благодаря профессионализму команд, создававших такое сложнейшее шоу, и, конечно же, наших судей, которым выпала непростая задача определять лучших из лучших. Мы благодарны коллегам по каналу за этот труд и нашим звездным судьям, особенно Славе Фроловой и Игорю Кондратюку, работавшим все сезоны проекта, за профессионализм, мастерство, выдержку и умение разглядеть настоящий талант.

В эфир вышло девять сезонов шоу, два из которых — «Україна має талант. Діти». Ведущими взрослой версии были Оксана Марченко, Дмитрий Танкович и Константин Томильченко, детской — Дмитрий Танкович и Эля Антонова, суперфиналистка «Танцюють всі!».

Судьями «Україна має талант» в разные сезоны становились: Игорь Кондратюк, Слава Фролова, Влад Яма, Эктор Хименес-Браво, Вячеслав Узелков и Dzidzio. Среди победителей: Ксения Симонова (1-й сезон, жанр — «песочная анимация»), Виталий Лузкарь (3-й сезон, фокусник-иллюзионист), вокальный коллектив «Лисапетный батальон» (5-й сезон), семья акробатов Дудник (6-й сезон), певец Саид Джурди абд Аллах (7-й сезон).

— «Україна має талант» закрыли, хотя это был самый оптимистический проект на украинском телевидении, — сказал «ФАКТАМ» бессменный судья «Україна має талант», известный украинский продюсер Игорь Кондратюк. — Он был прекрасен, а его участники поражали. Особенно первые несколько сезонов. Лично я буду ждать новых историй от канала. Спасибо Славе Фроловой, моей партнерше по судейству, и Владимиру Бородянскому, который «купил» меня на первый сезон у Александра Ткаченко, когда я еще работал на «1+1».

Как ранее писали fakty.ua, победителем восьмого сезона еще одного талант-шоу канала СТБ — «Х-фактора» — стал 19-летний Михаил Панчишин, подопечный Дмитрия Шурова. В суперфинале он боролся за главный приз вместе с группой «Юркеш».