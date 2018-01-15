Турция жестко отреагировала на планы США в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал уничтожить курдские пограничные силы в Сирии, о создании которых заявили США. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Associated Press.

Эрдоган считает, что таким образом США — союзник по НАТО — формирует «террористические силы» на границе Турции. Именно так в Анкаре относятся к курдским повстанцам в Сирии, утверждая, что они связаны с боевиками, воюющими против турецкого правительства.

По словам Эрдогана, его правительство «обязано потопить эту террористическую силу еще до ее рождения». Он также сообщил, что турецкие военные, развернутые на границе с Сирией, уже сейчас ведут бои с курдскими бойцами, используя тяжелую артиллерию.

Ранее сообщалось, что жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, заявляли о распылении ядовитого газа в ходе атаки правительственных войск