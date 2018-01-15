«Батарея электромобиля Tesla заряжается за 75 минут, моя – за 20»

В свою новаторскую разработку харьковчанин Александр Цихмистро вложил порядка 50 тысяч долларов

-- В 2013 году в средствах массовой информации появились сообщения о случаях возгорания аккумуляторов ставшего уже легендарным электромобиля Tesla (создан в компании американского миллиардера-новатора Илона Маска. - Авт.), -- говорит изобретатель из Харькова 44-летний Александр Цихмитстро. — Мне тогда захотелось узнать, как устроена батарея этого электромобиля и попробовать улучшить ее параметры. Затем возникла идея создать аккумулятор собственной конструкции.

— Где вы взяли аккумулятор от Tesla?

— В Украине — у нас в стране есть фирмы, которые ремонтируют и продают подержанные машины этой компании. Работают по принципу: один электромобиль разбирают на запчасти, чтобы использовать его для восстановления нескольких других.

При создании аккумулятора собственной конструкции купил и изучил элементы питания Tesla, Nissan Leaf и BMW I3.

В своей батарее использовал элементы компании Panasonic. Остальные комплектующие заказал на десяти заводах Харькова. Сборку выполнил сам -- дома.

На разработку ушло три с половиной года. В результате получился аккумулятор, который полностью заряжается за 20 минут, тогда как батарея, установленная на Tesla, — за 75 минут. Кроме того, моя разработка оснащена системой пожаротушения, которой нет в автомобиле Tesla. И еще одно преимущество моего детища: в любой мороз оно способно работать в режиме рекуперации — энергия торможения машины не теряется, а идет на дозарядку аккумулятора.

-- Сколько денег потратили на его создание?

-- Порядка 50 тысяч долларов.

— Как родные реагируют на то, что тратите такие большие средства на изобретение?

-- Без поддержки семьи мне не удалось бы воплотить задумку в жизнь.



* Александр Цихмистро: «Мне пришлось выбирать между постоянной работой созданием опытного образца аккумулятора». Фото с сайта Igate

-- Вы где-то работаете?

-- Мне пришлось выбирать между постоянной работой и созданием опытного образца аккумулятора. Совмещать эти два занятия не получилось -- слишком много времени требовала окончательная доводка батареи и оформление на нее патентов. Патентов два — на изобретение и на опытную модель. Первый образец аккумулятора у меня был готов примерно через год после начала работы над ним. Я сразу же отдал его на тестирование в Харьковский институт метрологии. Полученные данные помогли усовершенствовать изделие, сделать его таким, каким оно стало сейчас.

-- Замахнетесь на создание электромобиля с аккумулятором собственной конструкции?

-- У меня есть основные узлы от экологически чистого Nissan Leaf. В принципе я мог бы собрать из них авто и установить там свою батарею. Но это отнимет массу времени и сил. Поэтому лучше куплю готовый электромобиль с аккумулятором моей конструкции, когда будет налажен выпуск таких машин.

-- Что намерены предпринять для организации производства вашей батареи?

-- Надеюсь, что правительство Украины поможет наладить выпуск. Кроме того, готов продать лицензию на два-три года для производства аккумуляторных батарей за рубежом. Иностранные инвесторы уже проявили заинтересованность. По моим подсчетам, серийный экземпляр батареи (ее мощность 24 киловатта) будет стоить около шести тысяч долларов.

-- Очевидно, это не первое ваше изобретение?

-- Официально оформленное как раз первое. Есть еще несколько интересных разработок, но заявку на получение патентов на них пока не подавал. Я имеют три образования: вначале закончил Харьковский радиотехнический техникум, затем Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» и наконец — Государственную летную академию Украины.