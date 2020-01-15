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ремонт на южном мосту

В Киеве 16 января ограничат движение на Южном мосту

Наталина СИДОРЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

15.01.2018 17:26 90

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Во вторник, 16 января, с 11.00 до 18.00 на Южном мостовом переходе снова будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе частично ограничат движение автотранспорта по первой полосе.

«Киевавтодор» приносит извинения за неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика на мосту.

Как ранее сообщали fakty.ua, в пятницу, 12 января, «Киевавтодор» уже проводил ремонт дорожного покрытия на Южном и Московском мостах, поэтому в дневное время там ограничивали движение транспорта.

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