В Киеве 16 января ограничат движение на Южном мосту

Во вторник, 16 января, с 11.00 до 18.00 на Южном мостовом переходе снова будут ремонтировать дорожное покрытие, поэтому в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе частично ограничат движение автотранспорта по первой полосе.

«Киевавтодор» приносит извинения за неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика на мосту.



Как ранее сообщали fakty.ua, в пятницу, 12 января, «Киевавтодор» уже проводил ремонт дорожного покрытия на Южном и Московском мостах, поэтому в дневное время там ограничивали движение транспорта.