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софия чайка

Пение львовянки Софии Чайки в Риме вызвало ажиотаж (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

15.01.2018 17:20 923

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Львовянка София Чайка, поющая на улице в Риме оперные арии, произвела фурор. Опубликованную в соцсетях видеозапись выступления талантливой девушки за неделю просмотрели 17 миллионов пользователей.

«София Чайка, девушка из Львова. Вышла на улицы Рима, чтобы спеть оперное произведение, и всколыхнула информационное пространство Италии. Давайте поддержим Софию и в Украине», — написал на своей страничке в Facebook радиоведущий «Лвівської хвилі» Тарас Гаврик.

Изначально видео в социальных сетях опубликовал Бруно Валло. Он же и записал на видео пение украинки, назвав голос волнующим. С талантливой украинкой автор видео встретился на Виа деи Кондотти — одной из старейших и известнейших улиц в центре Рима.

Под оригинальной публикацией оставлены более 700 восторженных комментариев. «Голос как у ангела. Надеюсь, что прохожие оценили его», «Это истинное искусство, результат постоянного совершенствования… Браво», «Рано или поздно ее заметят, она заслуживает хорошей аудитории», — признают посмотревшие видео.

Напомним, ранее звездой соцсетей стал 10-летний мальчик из Англии, певший в супермаркете.

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