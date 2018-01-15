В Китае мошенники замуровали в стену квартиры 10 миллионов долларов (видео)

Полиция китайского округа Сунъюань в провинции Гирин, обыскивая квартиру подозреваемых в мошенничестве, обнаружила хитро спрятанный тайник. За стеной, которая оказалась двойной, были замурованы наличные юани, общая сумма которых была эквивалентна 10 миллионам американских долларов. Видео, на котором видно лежащие в тайнике деньги, обошло все китайские соцсети.

Как сообщает The Daily Mail, по делу арестованы четыре человека.