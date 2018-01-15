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Суд отправил за решетку сепарку

«Сепаратистку с молотком» отправили за решетку

Инф. «ФАКТОВ»

15.01.2018 17:57 337

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Суд в Днепре избрал меру пресечения Марине Меньшиковой, которая в октябре 2016 года с молотком напала на участника АТО в театре.

Как сообщила изданию «Радио Свобода» пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Анна Старчевская, женщину на время проведения досудебного расследования заключили под стражу без права выхода на свободу под залог.

Напомним, в октябре 2016 года в Днепропетровском театре оперы и балета Марина Меньшикова ударила молотком по голове участника АТО Константина Кравченко. 44-летняя женщина, называвшая себя «активисткой русского мира», начала оскорблять Константина, лишь только его увидев. Ей не понравилось, что он пришел в театр в военной форме. Попыталась сорвать цепочку с заступившейся за Константина супруги, после чего пустила в ход молоток, достав его из сумки, с которой пришла… в театр.

Женщину несколько раз задерживали, однако под стражу ее не брали, в результате чего подозреваемой удавалось скрываться от правосудия: она были и в Крыму и на Донбассе. После мытарств Меньшикова вернулась в Днепр, где ее и задержали.

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