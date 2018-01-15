Главные правила покупки семян

Многие из нас в той или иной мере увлекаются выращиванием растений. И если кто-то ограничивается двумя-тремя цветами в горшке на подоконнике или клумбой у подъезда, то активные любители флоры засаживают целые теплицы и «сотки» земли — огородными культурами, травами, цветами, кустарниками и деревьями.

Для того чтобы растение выросло и принесло эстетические или вполне осязаемые плоды, нужно соблюдение более дюжины факторов, и все равно останется нечто, что учесть не получится. Растение должно находиться в благоприятных для себя условиях, грунт должен быть правильно подобран, за представителем флоры следует ухаживать, лечить его, удобрять и так далее. Погода должна быть подходящей и так далее…

Однако даже с учетом всех этих требований первостепенное правило остается неизменным: если вы хотите вырастить что-то, вам нужны хорошие семена. Купить семена можно не только на рынке, с рук или в тематическом магазине. В последнее время можно заказать семена почтой, а в интернет-магазинах можно найти посадочный материал сотен и даже тысяч культур.

Первый шаг — это выбор сорта. Учитываются внешний вид, размер, период высадки и созревания. Не забывайте об урожайности, предрасположенности конкретных сортов к болезням и вредителям, выносливости и прихотливости сортов. Определите для себя, хотите ли вы сажать «чистый» сорт или гибрид.

Второй шаг — заранее распланировать участок под посадку и составить календарь. Разные семена высаживаются в горшочки для рассады или в грунт в разное время. Кроме того, учитывается соседство разных растений. Все это нужно спланировать заранее, чтобы потом не высадить семена с опозданием или слишком рано, рядом с другим растением, которое будет затенять или забирать у соседа влагу.

Третий шаг — покупайте семена нескольких производителей. Если вы еще не определились с выбором, не убедились в качестве семян конкретного производителя, лучше поэкспериментировать с посадочным материалом разных фирм. В следующем году вы уже будете знать, кому стоит отдать свой голос, а кто не оправдал ожиданий.

Четвертый шаг — выбор фасовки. Помните, что семена могут быть как большими, объемными, так и маленькими, мизерными по размеру. Так, к примеру, у некоторых цветов в одном грамме может содержаться несколько тысяч семян, а в то же время у плодовых растений — всего несколько штук. Немаловажно убедиться в том, что семена соответствуют стандартам качества, срок их годности не просрочен и хранились они производителем в надлежащих условиях.