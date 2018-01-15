Большинство кибермошенников совершают преступления, уже находясь за решеткой

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины с каждым годом раскрывают все больше преступлений в сфере кибербезопасности. Об этом заявил глава киберполиции Сергей Демедюк, отметив, что возглавляемое им ведомство все еще формируется, однако уже успело набраться опыта и наработать действенную методологию.

«Благодаря этому мы ежегодно обнаруживаем и документируем все больше таких преступлений. Ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается в среднем на 2,5 тыс. В 2017 году мы сопровождали около 7 тыс. уголовных производств, из них 4,5 тыс. — исключительно киберпреступления. За одиннадцать месяцев 2017 года мы направили в суд обвинительные акты по 726 людям», — рассказал Демедюк в интервью «Экономической правде».

По его словам, большинство киберпреступников совершают преступления, находясь в местах лишения свободы.

«Мы этим очень обеспокоены. Эта проблема существует на уровне пенитенциарной службы. Через нее эта служба претерпела реформ. Надеемся, изменения действительно будут. Мы видим, что некоторые пенетенциарные учреждения начинают с нами сотрудничать», — отметил чиновник.

Демедюк указал, что пока в колониях и тюрьмах не будет побеждена коррупционная составляющая, преступления там будут происходить и дальше.

«Группа мошенников, которую мы задерживали последней, имела в сутки более миллиона гривень оборота. Если отдавать какую-то долю государственным служащим, которые за это отвечают, то это для них легкие деньги», — сказал он.

Глава киберполиции сообщил, что преступники построили целую империю мошенничества, где есть свои «воры в законе», организовывающие данные схемы.

«Мы отслеживаем эти схемы совместно с уголовным розыском, и в 2018 году будем проводить целевые тотальные операции по их искоренению», — сказал Демедюк.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в Николаевской области правоохранитли разоблачили кибермошенников, два года «разводившие» желающих отдохнуть на юге.