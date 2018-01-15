«До чого тут "красавицы"? Навіщо принижувати жінок?!»

Неделю назад было написано знаменитое письмо 100 француженок с Катрин Денев во главе, которое до сих пор бурно обсуждается в соцсетях. Напомним: сто знаменитых французских женщин разных, в основном творческих, профессий подписали письмо в защиту права мужчин на флирт и галантность и против их поголовного обвинения в насилии над женщинами. Письмо вызвало шквал комментариев и обвинений подписанток в потакании харрасменту (насилию). Но были и другие мнения.



Андрей Плахов

Катрин Денев в «Либерасьон»: «Я свободная женщина и останусь ею»

Именно на К.Д. больше всего обрушились за «письмо 100 женщин», опубликованное в «Ле Монд». Например, Азия Ардженто поставила ей диагноз «лоботомия мозга на почве женоненавистничества». Редакция «Либерасьон» обратилась к французской актрисе, начавшей свою кинокарьеру в 17 лет, за комментарием, и она прислала в редакцию письмо.

Если вкратце, суть такова. «Ничто в тексте не утверждает, что харассмент — это хорошо, иначе я бы не поставила своей подписи… Мне не нравится эта черта нашего времени, когда каждый чувствует право судить, разбирать, осуждать путем доносов в социальных сетях». Денев выражает солидарность с реальными жертвами, но не приемлет создания атмосферы, в которой объекты обвинений автоматически становятся виновными в глазах общества и их наказывают без компетентного юридического обоснования.

Браво, Катрин. Уважуха и респект.

Оксана Мельник

Удивительная история — эта ваша борьба за равенство полов. История, которая все равно не будет никогда иметь своего окончания. Люди ставят под сомнение очевидные факты. Что мы живем в мире, где есть девочки и мальчики. В гендерном мире, как ни крути. И вместо того, чтобы научиться в нем жить так, как хочется, человечество пытается оспаривать очевидное. Да, удивительная история.

Наташа Влащенко

Ну хорошо, а если б Катрин не напомнила, что мужчины всегда ухлестывают за женщинами, и это нормально, вы бы что, не знали, как жить дальше? К чему этот тотальный восторг внезапного прозрения?))))

…Помню, пару лет назад больше десятка известных женщин пригласили в эфир центрального канала на 8 Марта. Тема — личное и карьера. Ведущий -мужчина начал ласково и вальяжно:

— Вот тут сидят все успешные, умные, красавицы…

И тут в это неторопливое ласковое журчание ввинтился женский крик (журналистки, а затем и многолетней депутатки):



— До чого тут «красавицы»?! Навіщо ви принижуєте жінок? Не смійте нас так називати!

Тут и я в неловкой тишине очнулась от полудремы и спокойно сказала:



— А меня, пожалуйста, называйте. Мне приятно. Можем про карьеру вообще не говорить, а только об этом).

И если честно, у женщины (как и у мужчины) всегда есть выбор — на что они согласны в жизни, а на что нет.

И это касается не только секса, но и многих других очень важных и нужных вещей

И еще одно: многим кажется, что со стороны непонятно, на что они согласны.

На самом деле, это не так.

Doroshenko Kostiantyn

Голливудский скандал вокруг домогательств и парижский ответ на него иллюстрирует общемировое противостояние — традиции трезвости разума и попыток его усыпить, забить эмоциональными волнами. Личный анализ, выбор, а следовательно, ответственность подменяются безответственным массовым активизмом «за все хорошее против всего плохого».

После победы Трампа эмансипативная тенденция в США оказалась заражена популизмом и ханжеством. Пуританская традиция всколыхнула американскую память о линчевании, направив ее в благородное русло — против харассмента. Тогда как в классической Европе остаются силы, настаивающие на здравомыслии, верховенстве права, свободе сексуальности, понимании человеческой личности объемно, без сведения ее к полу, травме, виктимизации, продолжающие традицию борьбы с цензурой, за свободу творчества.

Интересно, что американскую волну разгоняют голливудские актрисы, в большинстве — участницы поверхностного, развлекательного кинопродукта, в карьере и ролях эксплуатировавшие сексуальность, поддерживающую махровый патриархальный стереотип. С другой стороны, осуждая насилие, но возмутившись очередной попыткой сделать мир черно-белым, допустить безапелляционное вмешательство толпы в каждую личную человеческую историю и отдать сексуальные отношения в компетенцию самопровозглашенных «товарищеских судов», голос подняли те, кто ломал патриархат своими книгами и исследованиями, кто насаждал эмансипативные практики и боролся за право женщины быть собой, личностью — писательницы, психиатры, антропологи, психотерапевты, сексологи, журналистки, теоретики, историки и критики искусства.

В оголтелости примитивной половой солидарности, сводящей взаимоотношения людей к одному лишь насилию, молодые противницы подписанток парижского «Письма ста» громят сегодня тех, кто в свое время выборол для них право на аборты, право распоряжаться собственным телом и быть в этом мире не только им.

Игорь Эйдма

Шутка



Половина френдленты занята откровениями на тему сексуальных домогательств. Я долго крепился, но тоже не устоял. Не все же о Путине писать (вот кто действительно достал :)

Помню, как-то в ранней молодости иду я по волжской набережной со страшного похмелья и в большой трансцедентальной печали. А навстречу мне одна знакомая интеллигентная девушка идет. Тоже грустная, Цветаеву про себя бормочет. Увидела она меня и давай домогаться: «Вот гуляю я по городу и думаю, кто бы меня вые. л, а тут ты навстречу идешь». В общем, как-то быстро исчезла мировая скорбь, и жизнь стала снова свежа и прекрасна. :)

Друзья, давайте не будем ханжами. Сексуальные домогательства — это не всегда плохо. Иногда очень даже ничего :)

Апдейт. Небольшое пояснение. Это пост, конечно, не в защиту реальных сексуальных домогательств и всяких Вайнштейнов. Автор их всячески порицает и осуждает. Это о том, что, борясь с очевидным злом, не нужно крушить все направо и налево, выходить за пределы здравого смысла и впадать в маразм (как часто бывало в истории).

Напомним: как ранее сообщали fakty.ua, французская кинозвезда Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия за открытое письмо во французской газете Le Monde, в котором она и 99 других известных француженок выступили в поддержку мужчин в секс-скандале. Авторы письма осудили разгорающуюся кампанию против сексуальных домогательств, назвав ее «новым пуританством» и «охотой на ведьм».