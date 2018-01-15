Родные сообщают об ухудшении здоровья пограничника, похищенного ФСБ

Как сообщают в офисе украинского омбудсмена, Валерия Лутковская встретилась с родными двух украинских пограничников — Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которых в октябре 2017 года похитило ФСБ. Оккупанты инкриминируют им нарушение государственной границы, хотя пограничники были похищены российскими спецслужбами во время планового мониторинга границы.

Родственники пограничников сообщили, что следователь, в производстве которого находится дело, отказывает в разрешении на встречу. А общение украинского консула с нашими гражданами в СИЗО «Лефортово» проходило в присутствии сотрудника следственного изолятора, который запрещал говорить по-украински. Кроме того мать Игоря Дзюбака сообщила об ухудшении состояния здоровья сына.

В связи с этим Валерия Лутковская направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой для принятия мер по соблюдению прав Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня. Также украинский омбудсмен попросила содействия в организации встречи с украинскими пограничниками, предложив Москальковой посетить Херсонский следственный изолятор, где находятся военнослужащих пограничной службы ФСБ России Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. Они были задержаны в Херсонской области 30 июня 2017 года.

Ранее сообщалось, что прокуратура открыла дело об исчезновении двух пограничников на границе с Россией