Непогода усложнила движение на трассе Харьков-Симферополь

Сильный снег и ветер в Запорожской области привели к тому, что транспорт с трудом может передвигаться по трассам и застревает в заторах, сообщает ТСН.

Наиболее напряженная ситуация сложилась в Васильевском районе. Там на трассе Харьков-Симферополь водители не могут преодолеть крутые подъемы. Один грузовик на скользкой дороге вылетела в кювет, люди ждут помощи спасателей.

Многие фуры остановились на обочине, а некоторые остаются прямо на дороге, блокируя движение транспорта. Другие пытаются переждать снегопад вблизи стационарных постов патрульной полиции.

На трассах уже работает снегоуборочная техника, проблемные участки обещают засыпать солью. Спасатели уже предупредили водителей об ухудшении погодных условий.

Ранее сообщалось, что синоптики обещают Украине существенное похолодание.

