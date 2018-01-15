Сколько биткойнов потерялось навсегда

Самая популярная мировая криптовалюта достигла нового исторического рубежа своего развития. Стало известно, что 13 января майнерами было «добыто» в общей сложности 16 миллионов 800 тысяч биткойнов. Это составляет ровно 80% от общего количества биткойнов, запланированных к появлению их создателем. Ведь предполагаемый «отец» биткойна Сатоши Накамото сделал алгоритм появления «монет» биткойна таким образом, что их количество будет ограничено 21 миллионом. Причем, по признанию Сатоши Накамото, он не собирается увеличивать это количество.

Поэтому многие эксперты подчеркивают, что чем больше биткойнов на руках, тем сложнее и дороже добывать новые. Поэтому стоимость биткойнов будет продолжать расти, хотя бы чтобы покрыть себестоимость майнинга, то есть проведения энергозатратных вычислений для «добычи» биткойнов. Также росту цены биткойна будет способствовать увеличение разрыва между общим количеством криптовалюты и числом желающих ее приобрести.

Как сообщил «ФАКТАМ» директор по маркетингу компании KUNA Bitcoin Agency Вадим Попов, выпуск биткойнов должен закончиться в 2140 году. Именно к этому сроку на рынке будет находится 21 миллион биткойнов, каждый из которых легко делится на десятые, сотые, тысячные и более мелкие части. Дополнительного выпуска биткойнов не планируется, и технически это пока невозможно. Что касается прогнозов, то в ближайше время биткойн ждет реализация различных технических улучшений, что позволит значительно расширить функционал сети, а также ускорить и удешевить транзакции. На более далекую перспективу, по мнению Вадима Попова, прогнозировать пока невозможно.

Кстати, виртуальные «монеты», как и их реальные аналоги, имеют свойство теряться, «закатившись» в неизвестном направлении. Так, согласно недавнему исследованию компании Chainalysis, которая занимается анализом блокчейна биткойна, от 2,78 до 3,79 миллиона биткойнов уже потеряны навсегда.

Данные означают, что от 17% до 23% добытых на данный момент биткойнов исчезли. Больше всего биткойнов, а именно — 2,55 миллиона, было потеряно из-за вывода их из обращения. Это те «монеты», которые были добыты 2−7 лет назад и принадлежат долгосрочным инвесторам, так называемым холдерам.

В исследовании также утверждается, что более 1 миллиона биткойнов, которые были связаны с возможным создателем криптовалюты Сатоши Накамото, также исчезли навсегда. Стоит отметить, что исследования компании Chainalysis, в отличие от других предположений об утерянных биткойнах, более реальны, поскольку основываются на детальном эмпирическом анализе блокчейна, где записываются все транзакции биткойнов.

Ранее fakty.ua писали, что на рынке криптовалют после стремительного роста начался существенный спад. Практически все ведущие электронные валюты дешевеют. В частности, стоимость биткойна в воскресенье, 14 января, опустилась до 13 тысяч долларов.