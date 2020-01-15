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вода из крана

16 и 17 января в ряде домов Соломенского района столицы отключат воду

Наталина СИДОРЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

15.01.2018 19:21 97

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В связи с ремонтом систем водоснабжения «Киевводоканал» предупредил, что в некоторых столичных домах отключат воду. Так, с 9.30 16 января до 00.30 17 января краны перекроют в частных домах в переулке Рощинском, 4, 6, 8, 10, в жилых домах по улице Кавказской, 7, 9, 11, 13 и в здании детсада по улице Кавказской, 13а (Соломенский район).

В среду, 17 января (с 9.30 до 23.00), отключение от водопровода запланировано в Жулянах на улице Отца Анатолия Жураковского, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 (частный сектор), в 15 частных домах по улице Гоголя, а также по ряду адресов по улице Ватутина: 1−71, 2−50 (частные сооружения).

В «Киевводоканале» напомнили: на время проведения ремонтов, необходимых для повышения надежности сетей, жителям следует запастись водой.

Напомним, что последний раз в столице дома отключали от водоснабжения из-за профилактических работ в декабре 2017-го на Печерске.

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