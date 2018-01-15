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На ГП «Украина» запустят новое оборудования для печати биометрических паспортов

На ГП "Украина" запустят новое оборудования для печати биометрических паспортов

Инф. «ФАКТОВ»

15.01.2018 19:38 115

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«16 января первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив посетит ГП «Полиграфический комбинат «Украина». Во время посещения состоится запуск в работу нового оборудования для печати биометрических паспортов, только что приобретенного для решения проблемы с наличием бланков паспортов», — сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Напомним, ранее в Государственной миграционной службе Украины заявляли, что введение дополнительной линии январе 2018 года позволит уже к марту постепенно вернуться к плановой выдаче документов для выезда за рубеж — в течение семи или 20 рабочих дней (в зависимости от оплаченного административного сбора).

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