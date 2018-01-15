Украина сняла санкции с российского поставщика угля

С крупного российского поставщика угля ООО «Южтранс» сняты санкции. Такое решение приняло Министерство экономического развития и торговли Украины. В силу оно вступило с 29 декабря 2017 года.

Напомним, в начале ноября прошлого года МЭРТ ввело санкции в отношении еще 18 российских компаний, среди которых было и ООО «Южтранс». В частности ранее СБУ подозревала эту компанию в участии в незаконной схеме по вывозу угля с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей. По данным службы, часть прибыли направлялась на финансирование террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

«Южтранс» входит в группу «Южной угольной компании», основанной в 2004 году. Она занимается разработкой месторождений угля марки антрацит, расположенных в Сулино-Садкинском угленосном районе Восточного Донбасса (Ростовская область РФ). В состав «Южугля» входят шахты «Садкинская», «Садкинская Северная», «Садкинская Восточная». Осуществляет поставки антрацита ряду украинских предприятий, в том числе «Донбассэнерго».