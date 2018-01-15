В Лондоне скоропостижно скончалась бывшая солистка группы The Cranberries (дополнено, видео)

В понедельник, 15 января, в одном из лондонских отелей скоропостижно скончалась всемирно известная ирландская певица Долорес О’Риордан. Ей было всего 46 лет.

Долорес Мэри Эйлин О’Риордан родилась 6 сентября 1971 года в ирландском графстве Лимерик в многодетной семье. Она была младшей среди своих семи братьев и сестер. С детства увлекалась пением. Научилась играть на гитаре. В 90-х она выступала вместе с популярной группой The Cranberries. В настоящее время находилась в Лондоне, где работала над записью нового диска с группой D.A.R.K.

Причина смерти пока не сообщается. Известие о смерти Долорес стало полной неожиданностью для всех. В СМИ сообщалось, что певица в последнее время жаловалась на боли в спине, однако, чем они были вызваны, не известно. В 2015 году О’Риордан какое-то время находилась в состоянии депрессии. Тогда ей поставили диагноз — биполярное расстройство.

The Cranberries записали несколько успешных дисков. Группа образовалась в 1989 году. Во всем мире было продано более 40 миллионов дисков с записями их песен. Команда распалась в 2003 году. В 2009 музыканты собрались снова и выступали до 2015 года включительно.

В июле 1994 года, будучи уже популярной певицей, Долорес вышла замуж за бывшего менеджера известной британской группы Duran Duran Дона Бертона. В ноябре 1997 года у них родился сын Тейлор Бакстер. В январе 2001 года на свет появилась Молли Ли, а в апреле 2005 года — Дакота Рейн. Семья жила на ферме в Ирландии, которую Долорес и Дон купили вместе в 1998 году. В 2004 году они продали ферму и переехали в Дублин. Летом часто отдыхали всей семьей в провинции Онтарио (Канада), где в 1994 году купили небольшой дом. В 2014 году О’Риордан и Бертон развелись.

Долорес была католичкой. Она часто приезжала в Ватикан и была лично знакома Иоанном Павлом II, Бенедиктом XVI и Франциском. Певица трижды выступала в Ватикане на специальных Рождественских концертах по приглашению Папы Римского.