«Якщо процент щеплень складає менше 40 вiдсоткiв, треба разом з дітьми мчати до імунолога»

Вспышка кори в стране вызвала не только тревогу родителей как привитых, так и непривитых детей, но и с новой силой разгоревшийся спор о том, стоит ли их вообще вакцинировать. «ФАКТЫ» собрали для вас несколько таких мнений.

Уляна Супрун

Варто знати, чому кір такий небезпечний і руйнівний для людського організму, щоб розуміти необхідність вакцинуватися від нього. Тому подивіться цікаве й інформативне відео Куншт про те, як діє вірус кору та як його перемогти. Тільки вакцина може захистити вас та ваших дітей від хвороби й тяжких ускладнень. Якісне та безоплатне щеплення від кору доступне в Україні — зверніться до лікаря та подбайте про вакцинацію. Давайте подолаємо цей вірус разом!

Доктор Комаровский

Голубовская Ольга:

Всем родителям, принимающим решение о вакцинации своих детей, надо помнить следующее: корь— достаточно тяжелое инфекционное заболевание, сопровождающееся сменой нескольких периодов болезни, длительно протекающее (это не грипп, где за три-пять дней можно уже выздороветь) и имеющее ряд тяжелейших осложнений. Кроме того, корь очень заразна, практически все, кто сталкивается с вирусом и не имеет иммунитета, болеют. С другой стороны, мы имеем специфическую вакцинопрофилактику, которая гораздо более эффективна, чем, например, вакцинопрофилактика гриппа.

Viktor Leshyk

Про епідемію кору і хитрожопість.



Батьки сучасної імунології, мабуть, в гробах перевертаються, читаючи наші умняки про користь і шкідливість щеплень. А стратегічно (навіть не медично) тут все просто. Якщо процент щеплених у твоїй популяції 80−90 відсотків, то ти можеш і «відкосити» від щепленння, бо вірогідність заразитися незначна (не йдеться про тих, що постійно тусуються в аеропортах). А якщо (як зараз) ця цифра у кращому разі сягає 40 відсотків, то треба з дітьми мчати до кабінету імунолога і чітко слідкувати за графіком щеплень.

Ivanna Kobernik

Здається, мені спав на думку спосіб комунікації з батьками, які не прищеплюють дітей, але агресивно захищають їхнє право ходити до школи в розпал зростання захворюваності на кір (увага, це не епідемія, максимум спалах, але це вже небезпечно, якщо когось цікавить докладніше моя думка з цього приводу, — в стрічці нижче є окремий пост).

Так от, непотрібно кордонів і загорож, це навіть шкідливо, смішно і нецивілізовано. Бо не потрібно захищати щеплених дітей, в них все Ок, загрозі піддаються саме нещеплені, відвідуючи колективи. Треба просто в усіх батьків-антипрививочників брати підписану заяву, що батьки усвідомлюють свою відповідальність за здоров’я дітей (цитати з Конституції та відповідних кодексів), поінформовані про наслідки для нещепленої дитини, якщо вона відвідує дитячий колектив під час спалаху захворюваності на кір (додати докладну інформацію про наслідки), поінформовані про стан захворюваності на кір (додати статистику захворюваності в місті тощо), якщо в школі чи садку є захворілий, додати, що батьки поінформовані про це і також поінформовані, що в місцевій поліклініці є відповідна безкоштовна вакцина. Хай підписують і відправляють дітей в школи. Дітей, звісно, шкода, але Конституція покладає відповідальність за це питання на батьків. Справа медиків і школи — переконатися, що батьки поінформовані про наслідки.

Може Olena Fidanian I Anna Starostenko й самі щось таке планували, буду лише рада, що думаю з вами в унісон. Бо ці чвари «а я все одно проб’юся і запхну дитину в школу», як і розведення руками керівників шкіл: «ми не знаємо, що робити, хай КМДА дасть чіткий лист» — трохи набридли. Хай приходять і дітей приводять, але спершу підпишуть заяву, що поінформовані про все вище перераховане.

Владимир Фенгистов

Защитники вакцинации почему-то игнорируют тот факт, что все пациенты, которых прививал псевдоученый Луи Пастер, сейчас мертвы. Но нет, они все равно будут упорно доказывать, что прививки спасают жизнь и полезны для здоровья. Боже, какие глупцы.

