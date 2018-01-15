В Украину едет генерал-губернатор Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что с 17 по 19 января генерал-губернатор Канады Джули Пейетт посетит Украину и Латвию.
Как сообщает Громадское, во время визита генерал-губернатор, которая является представителем королевы Великобритании в Канаде, встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а также побывает у канадских военных, находящихся у нас в стране.
Джули Пейетт в поездке будет сопровождать начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс,.
«Канада имеет прекрасные отношения с Украиной и Латвией. Мы будем продолжать поддерживать эти две страны, способствуя постоянной стабильности региона. Визит генерал-губернатор будет способствовать дальнейшему укреплению наших политических и коммерческих связей и подтвердит нашу дружбу», — заявил по поводу предстоящего визита Джастин Трюдо.
Ранее сообщалось, что Канада готова предоставить Украине дорожную карту безвизового режима.
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