В Украину едет генерал-губернатор Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что с 17 по 19 января генерал-губернатор Канады Джули Пейетт посетит Украину и Латвию.

Как сообщает Громадское, во время визита генерал-губернатор, которая является представителем королевы Великобритании в Канаде, встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а также побывает у канадских военных, находящихся у нас в стране.

Джули Пейетт в поездке будет сопровождать начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс,.

«Канада имеет прекрасные отношения с Украиной и Латвией. Мы будем продолжать поддерживать эти две страны, способствуя постоянной стабильности региона. Визит генерал-губернатор будет способствовать дальнейшему укреплению наших политических и коммерческих связей и подтвердит нашу дружбу», — заявил по поводу предстоящего визита Джастин Трюдо.

Ранее сообщалось, что Канада готова предоставить Украине дорожную карту безвизового режима.