Кадырову и Бастрыкину запретили въезд в Литву

В понедельник, 15 января, Департамент миграции Литвы обнародовал список россиян, которым запрещен въезд в республику. В него попали 49 граждан Российской Федерации, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ноябре 2017 года парламент Литвы принял закон, аналогичный так называемому «закону Магнитского», который на протяжении целого ряда лет действует в США. Он позволяет властям вводить индивидуальные санкции против иностранных граждан, подозреваемых или уличенных в нарушении прав человека, отмывании денег или крупномасштабной коррупции.

В Литве закон вступил в силу в январе. Департамент миграции поясняет: «Решение запретить въезд иностранцу в Литву принимает министр внутренних дел по предложению министра иностранных дел Литвы. Решение о сроках запрета въезда в Литву устанавливается, отталкиваясь от конкретного случая и обстоятельств».

Кроме Кадырова в литовский «черный» список попали также глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, нескольких российских судей.