Дипломатический район Кабула обстреляли ракетами – СМИ (видео)

Дипломатический район Кабула (Афганистан) подвергся атаке. Как сообщает «112 — Украина» со ссылкой на Tolo News, в район прилетели две ракеты.

Ракеты упали недалеко от посольства Канады сразу же после отъезда делегации Совета безопасности ООН. В результате инцидента никто не пострадал. Во время визита делегации в Кабул были перекрыты основные дороги, а район Вазир Акбар-Ха, где упали ракеты, был закрыт во время нахождения там членов Собеза ООН.

В то же время «Укринформ», ссылающийся на Нindustan Тimes, сообщает, что ракета попала в посольство Индии, где также никто не пострадал. «Ракета, недавно попавшая в помещение нашего посольства в Кабуле, нанесла незначительный ущерб зданию», — заявил по этому поводу спикер МИД Индии Равееш Кумар.