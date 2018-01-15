Оккупированный Донецк обклеили изображением Василия Стуса

В оккупированном Донецке неизвестные расклеили по городу наклейки с изображением фрагментов барельефа Василия Стуса. Об этом Радио Свобода сообщили жители города.

Барельеф был установлен на одном из корпусов Донецкого национального университета, но в 2015 году его уничтожили боевики так называемой «ДНР».

Наклейки появились во многих местах, в частности, на площади Ленина, памятнике Архистратигу Михаилу, проспекте Ильича, здании филологического факультета Донецкого национального университета, улице Артема.

Украинский поэт и правозащитник Василий Стус (1938−1985 годы) с 1940 года жил в Донецке. Учился в пединституте, работал на шахте, был учителем в школе, литредактором местной газеты.

Ранее сообщалось, что 6 января выдающемуся украинскому поэту, переводчику, узнику совести Василю Стусу исполнилось бы 80 лет.

