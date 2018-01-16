Серьезное ДТП на Воздухофлотском проспекте в Киеве: пострадали 6 человек (обновлено, фото)

В Киеве на Воздухофлотском проспекте произошло серьезное ДТП, в результате которого были травмированы 6 человек, а том числе ребенок. Столкнулись два легковых автомобиля — BMW и Mitsubishi.

По предварительной информации, BMW двигался по проспекту в направлении Севастопольской площади. Вдруг с левой стороны на перекресток выехал Mitsubishi. Машины столкнулись. Выяснилось, что в BMW с «бляхами» ехали четверо студентов из Иордании. Все были госпитализированы. Один из них после оказания помощи вернулся на место происшествия и рассказал, что их автомобиль двигался на зеленый сигнал светофора. Услышать версию водителя Mitsubishi не удалось: он был госпитализирован вместе с ребенком, которого перевозил. По свидетельству очевидцев, водитель «японца» ехал на красный сигнал светофора. Есть записи с камер видеонаблюдения, однако сотрудники полиции их не комментируют. Начато расследование.

Ранее сообщалось о том, что вечером 11 января трагическое ДТП произошло на новой дороге, ведущей в Ирпень, приблизительно в двух километрах от столичной улицы Наумова. Тогда «Шкода» и «Хюндай» столкнулись по касательной. После удара потерявший управление «Хюндай» вылетел с дороги и несколько раз опрокинулся. В салоне машины, кроме водителя, находилась его малолетняя дочь. Девочка госпитализирована. Сам водитель, к сожалению, скончался на месте ДТП.

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