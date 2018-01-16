Перестрелка в аэропорту в Ливии: убиты 20 человек

Пресс-служба Правительства национального согласия (Government of National Accord) Ливии сообщила о том, что в результате вооруженного столкновения в аэропорту столицы Триполи Mitiga убиты, по меньшей мере, 20 человек, а еще примерно 60 ранены. Об этом пишет Reuters.

«Правительство национального согласия сообщило, что вооруженное формирование напало на аэропорт, пытаясь таким образом устроить побег из расположенной рядом с аэропортом тюрьмы боевиков», — говорится в сообщении.

В спецслужбе Ливии добавили, что на аэропорт напали люди лидера боевиков, известного как Башир (Bashir «the Cow').

По информации агентства, стрельба с утра была слышна в столице. Кроме того, в аэропорта были приостановлены все полеты.

Напомним, что со времени свержения в 2011 г. режима полковника Муаммара Каддафи Ливия переживает тяжелый кризис. На политической арене противоборствуют либеральные силы, поддерживаемые армией, и представители исламистских партий, за которыми стоят группировки бывших повстанцев. С тех пор территорию страны находится под контролем различных политических сил и их вооруженных отрядов, центральное правительство контролирует только столичный регион. В результате сложной политической ситуации Ливия названа в числе стран, от поездок в которые Министерство иностранных дел Украины призывает граждан воздержаться.



