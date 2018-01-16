Украинца включили в список самых перспективных моделей
Издание New York Times составило список из 8 перспективных молодых моделей, за которыми стоит следить уже сейчас, так как они обязательно проявят себя в будущем на шоу в Париже и Нью-Йорке. Об этом говорится в статье на сайте газеты.
В список попал и украинец — 19-летний Игорь Любченко, у которого подписан контракт с польским модельным агентством AS Management.
Издание сообщает, что Игорь дебютировал на показе Prada сезона весна/лето — 2018, а также сделал еще несколько шоу в Париже, включая такие бренды, как Balenciaga, Valentino и Acne Studios. Любченко получает высшее образование в сфере логистики.
Полный список перспективных моделей выглядит так:
- Игорь Любченко (19 лет, Украина),
- Шейх Толл (21 год, США),
- Геннадий Малинин (20 лет, Россия),
- Кэрол Козловски (20 лет, Польша),
- Бенджамин Лесоре (19 лет, Великобритания),
- Кхай Ченглин (20 лет, Китай),
- Мустафа Эль-Маи (16 лет, Нидерланды),
- Эдмар Барбьез (20 лет, Бельгия).
Ранее сообщалось о том, что еще один участник украинского фешн-рынка— дизайнер Анастасия Иванова — полностью отказалась от косметики.
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