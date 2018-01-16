Украинца включили в список самых перспективных моделей

Издание New York Times составило список из 8 перспективных молодых моделей, за которыми стоит следить уже сейчас, так как они обязательно проявят себя в будущем на шоу в Париже и Нью-Йорке. Об этом говорится в статье на сайте газеты.

В список попал и украинец — 19-летний Игорь Любченко, у которого подписан контракт с польским модельным агентством AS Management.

Издание сообщает, что Игорь дебютировал на показе Prada сезона весна/лето — 2018, а также сделал еще несколько шоу в Париже, включая такие бренды, как Balenciaga, Valentino и Acne Studios. Любченко получает высшее образование в сфере логистики.

Полный список перспективных моделей выглядит так:

Игорь Любченко (19 лет, Украина),

Шейх Толл (21 год, США),

Геннадий Малинин (20 лет, Россия),

Кэрол Козловски (20 лет, Польша),

Бенджамин Лесоре (19 лет, Великобритания),

Кхай Ченглин (20 лет, Китай),

Мустафа Эль-Маи (16 лет, Нидерланды),

Эдмар Барбьез (20 лет, Бельгия).

Ранее сообщалось о том, что еще один участник украинского фешн-рынка— дизайнер Анастасия Иванова — полностью отказалась от косметики.

