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Собака и сырое мясо

Ученые рассказали, почему собаки и кошки не должны есть сырое мясо

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 4:24 709

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Паул Овергау (Paul Overgaauw) из университета Утрехта (Нидерланды) опубликовал статью в журнале Vet Record, в которой утверждает, что мода на кормление кошек и собак сырым мясом является крайне опасной для самих питомцев и их хозяев, так как она способствует распространению болезнетворных бактерий и паразитов. Об этом пишет The Guardian.

«Несмотря на то, что мы изучили крайне небольшой набор продуктов, нам стало вполне очевидно, что коммерческие варианты „сырой диеты“ для домашних животных часто содержат в себе споры различных болезнетворных микробов и яйца паразитов. Съев такой корм, животное может передать их другим питомцам и хозяевам, что делает их опасными для всех окружающих», — говорится в статье.

В последние два десятилетия в странах Запада и в некоторых других уголках мира начала распространяться мода на «сырую» диету, которую любители здорового образа жизни сегодня распространяют не только на себя, но и на питомцев. Переход на «естественную» пищу, как считают сторонники этой диеты, должны продлить жизнь собакам и кошкам и защитить их от рака и других болезней, связанных с метаболизмом и неправильным питанием.

Как отмечает Овергау, ученым за все это время так и не удалось найти никаких осязаемых плюсов от подобной диеты — в лучшем случае, она никак не влияла на здоровье кошек и собак, а в худшем — приводила к развитию проблем с желудком, щитовидной железой, травмам зубов и другим проблемам со здоровьем.
Овергау и его команда раскрыли еще одно негативное свойство подобной диеты для домашних питомцев, закупив три десятка порций самых популярных видов таких кормов и изучив то, что в них содержится.

Выводы оказались очень неутешительными — примерно четвертая часть образцов содержала в себе споры болезнетворных штаммов кишечной палочки, около 20% из них были заражены сальмонеллой, и еще около трети содержали в себе споры и яйца различных одноклеточных и многоклеточных паразитов, в том числе токсоплазмы, «зомби-паразита» кошек. Лишь 14% кормов не содержало в себе споры болезнетворных организмов.

Ранее сообщалось о том, что В Японии поступило в продажу «дерево-когтеточка» для котов за 9570 долларов.

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