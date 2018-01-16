В США 34-летняя женщина убила двоих детей, а затем покончила с собой

Майор Майкл Сматерс (Mike Smathers) из полицейского управления города Шарлотт-Мекленбург (Charlotte-Mecklenburg) в американском штате Северная Каролина сообщил о том, что жительница города Charlotte убила своих сына и дочь, а затем покончила с собой. Об этом пишет телеканал WKRN.

«В субботу, 13 января, полиция обнаружила тело 34-летней Кристины Тредвей (Christina Treadway) недалеко от ее дома. По данным следствия, смерть наступила в результате самоубийства — женщина спрыгнула с моста на землю», — говорится в сообщении.

Приехав домой к Тредвей, правоохранители увидели тела семилетнего сына и трехлетней дочери женщины, которые были сильно избиты. Причину инцидента точно установить не удалось, но удалось выяснить, что детей убила их мать.

Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни.

Следователи заявили, что они не ищут подозреваемых, но пытаются понять, что побудило женщину нанести вред своим детям.