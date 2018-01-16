﻿

USD 28.57
RSS
Полиция США

В США 34-летняя женщина убила двоих детей, а затем покончила с собой

Инф. «ФАКТОВ»

16.01.2018 4:46 468

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Майор Майкл Сматерс (Mike Smathers) из полицейского управления города Шарлотт-Мекленбург (Charlotte-Mecklenburg) в американском штате Северная Каролина сообщил о том, что жительница города Charlotte убила своих сына и дочь, а затем покончила с собой. Об этом пишет телеканал WKRN.

«В субботу, 13 января, полиция обнаружила тело 34-летней Кристины Тредвей (Christina Treadway) недалеко от ее дома. По данным следствия, смерть наступила в результате самоубийства — женщина спрыгнула с моста на землю», — говорится в сообщении.

Приехав домой к Тредвей, правоохранители увидели тела семилетнего сына и трехлетней дочери женщины, которые были сильно избиты. Причину инцидента точно установить не удалось, но удалось выяснить, что детей убила их мать.

Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни.

Следователи заявили, что они не ищут подозреваемых, но пытаются понять, что побудило женщину нанести вред своим детям.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии