В США 34-летняя женщина убила двоих детей, а затем покончила с собой
Майор Майкл Сматерс (Mike Smathers) из полицейского управления города Шарлотт-Мекленбург (Charlotte-Mecklenburg) в американском штате Северная Каролина сообщил о том, что жительница города Charlotte убила своих сына и дочь, а затем покончила с собой. Об этом пишет телеканал WKRN.
«В субботу, 13 января, полиция обнаружила тело 34-летней Кристины Тредвей (Christina Treadway) недалеко от ее дома. По данным следствия, смерть наступила в результате самоубийства — женщина спрыгнула с моста на землю», — говорится в сообщении.
Приехав домой к Тредвей, правоохранители увидели тела семилетнего сына и трехлетней дочери женщины, которые были сильно избиты. Причину инцидента точно установить не удалось, но удалось выяснить, что детей убила их мать.
Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни.
Следователи заявили, что они не ищут подозреваемых, но пытаются понять, что побудило женщину нанести вред своим детям.
Police identify children, mother in Charlotte double murder-suicidehttps://t.co/jqi1rFxtKx
— WKRN (@WKRN) 14 января 2018 г.
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