В ЕС планируют исключить 8 стран из "черного списка офшоров"

Руководство Евросоюза планирует исключить восемь стран из «черного списка» офшоров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении журналистов.

Согласно информации агентства, список могут покинуть Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис. Власти этих стран согласились на изменение своей налоговой политики, поэтому могут быть исключены из списка.

Кроме того, рассматривалась возможность вывести из списка Бахрейн, но после обсуждения это государство оставили в перечне «налоговых гаваней».

После обсуждения упомянутого предложения на уровне послов во вторник, 16 января, его вынесут на рассмотрение совета министров финансов стран ЕС, заседание которого должно состояться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в начале декабря министры финансов стран Евросоюза опубликовали черный список государств, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. Список состоит из 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны. В этот перечень вошли: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Южная Корея. ЕС принял решение создать единый черный список после очередной утечки офшорных документов под названием Paradise Papers. В связи с публикацией в очередной раз возник вопрос о законности и прозрачности «налоговых гаваней».