В ЕС обнадежили Сербию и Черногорию перспективами вступления в 2025 году

Европейской комиссией (ЕК) разработан проект стратегии ЕС по странам Западных Балкан, который предусматривает членство Сербии и Черногории в Европейском союзе в 2025 году. Об этом сообщает «Радио Свобода», в распоряжении которых попал указанный документ.

«У партнеров из западных Балкан есть историческое окно возможностей, и впервые их перспектива вступления имеет хорошую перспективу», — указывается в проекте.

В то же время авторы проекта стратегии, которая, как ожидается, будет опубликована 6 февраля, добавляют, что временные рамки подобного вступления окажутся реалистичными только в том случае, если будет существовать сильная политическая воля, реализация реальных реформ и долгосрочное решение споров с соседями. Ключевым в принятии такого решения будет 2019 год.

В то же время Албания, Босния и Герцеговина, Косово и Македония к 2025 года должны достигнуть определенного развития для возможности вступления в ЕС.

Напомним, что в 1990-х годах страны Балкан пережили жестокие межэтнические и межрелигиозные конфликты. Вследствие югославских войн, которые длились на протяжении десятилетия, погибли, по оценкам экспертов, около 140 тысяч человек. Сейчас членами ЕС из данного региона являются только Словения и Хорватия.