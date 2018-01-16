В Минздраве назвали ТОП-5 самых распространенных психических расстройств украинцев

Министерство здравоохранения Украины распространило информацию о том, что самое большое количество украинцев с расстройствами психики болеет вследствие употребления психоактивных веществ. Об этом пишет «Громадське».

В министерстве озвучили самые распространенные психические расстройства жителей Украины. В частности, за 2016 год зарегистрировано 694 928 людей с расстройствами психики из-за употребления алкоголя и наркотиков. Среди таких расстройств: синдром зависимости, амнестический синдром, психотический синдром и т. д.

Далее по количеству идут расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. Таких больных было зарегистрировано 268 646. К этим болезням относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и т. д.

Чуть меньше, 227 392 зарегистрированных больных относятся к группе с умственной отсталостью всех степеней.

После этой группы идут 173 157 больных шизофренией и шизоаффективными расстройствами.

Пятерку самых частых расстройств замыкают невротические, связанные со стрессом и соматоформные. Речь идет о депрессии, тревожных расстройствах, фобиях, обсессивно-компульсивных расстройствах и т. д. Таких случаев за 2016 год было зарегистрировано 126 221.

Ранее сообщалось о том, что украинских дипломатов обязывают подтверждать психическое здоровье.