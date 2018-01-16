В Минздраве назвали ТОП-5 самых распространенных психических расстройств украинцев
Министерство здравоохранения Украины распространило информацию о том, что самое большое количество украинцев с расстройствами психики болеет вследствие употребления психоактивных веществ. Об этом пишет «Громадське».
В министерстве озвучили самые распространенные психические расстройства жителей Украины. В частности, за 2016 год зарегистрировано 694 928 людей с расстройствами психики из-за употребления алкоголя и наркотиков. Среди таких расстройств: синдром зависимости, амнестический синдром, психотический синдром
Далее по количеству идут расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. Таких больных было зарегистрировано 268 646. К этим болезням относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция
Чуть меньше, 227 392 зарегистрированных больных относятся к группе с умственной отсталостью всех степеней.
После этой группы идут 173 157 больных шизофренией и шизоаффективными расстройствами.
Пятерку самых частых расстройств замыкают невротические, связанные со стрессом и соматоформные. Речь идет о депрессии, тревожных расстройствах, фобиях, обсессивно-компульсивных расстройствах
Ранее сообщалось о том, что украинских дипломатов обязывают подтверждать психическое здоровье.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был. ”